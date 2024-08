Calcio, La Sampdoria affonda contro la Reggiana ma la colpa è di Pirlo

L’avvio disastroso di campionato della Sampdoria ha un nome e un cognome: Andrea Pirlo, totalmente inadeguato a condurre una squadra con ambizioni di Serie A, incapace di trasmettere grinta, voglia, determinazione e pure confuso nella lettura della partita a giudicare dalle scandalose sostituzioni effettuate che hanno spianato la vittoria a una Reggiana bella, organizzata, fisicamente pronta. La classifica stasera dice che i blucerchiati devono guardarsi le spalle e pensare innanzitutto alla salvezza ma la società ha l’obbligo morale di esonerare un tecnico che è soltanto un ostacolo. Una squadra con il potenziale della Sampdoria non può cominciare la stagione, che dovrebbe essere (molto in teaoria) del rilancio, in questo modo. E’ inaccettabile che i blucerchiati in casa non riescano a creare lo straccio di una giocata, la miseria di un tiro in porta, evidenziando un approccio vergognoso a un appuntamento che era già da vincere dopo i due punti buttati a Frosinone. La partita la vince con merito la Reggiana che già dal primo tempo ha dimostrato più voglia: un palo e un mezzo miracolo di Ghidotti evitano il tracollo già nel primo tempo, per la squadra di casa solo un guizzo di Tutino a metà primo tempo e un calcio di rigore cancellato dal VAR per fallo di Vergara su Akinsanmiro. La ripresa è stata ancor peggiore con gli emiliani meno intensi e i blucerchiati sempre meno in partita: senza idee, senza gioco, senza nulla di nulla. E poi, la ciliegina sulla torta: le sostituzioni sciagurate di Pirlo che toglie uno dei migliori: Akinsamiro per inserire due elementi totalmente inutili e dannosi come Benedetti (che rischia nel finale l’espulsione) e Vieira che regala all’84’ a Vergara il pallone dello 0-1. Un Pirlo in totale confusione che va sollevato ora dall’incarico, senza buonismi, seconde chance o sentimentalismi vari.

Sampdoria – Reggiana 0-1

Marcatori : 84′ s.t. Vergara

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ghidotti (1’ s.t. Vismara); Bereszynski, Romagnoli, Vulikic; Venuti, Yepes, Bellemo (34’ s.t. Vieira), Giordano (18’ s.t. Depaoli); Akinsanmiro (18’ s.t. Benedetti), Tutino (34’ s.t. Sekulov); Coda. All. Pirlo

REGGIANA (4-4-2): Bardi, Rozzio, Meroni, Libutti, Fiamozzi, Reinhart, Maggio (18’ s.t. Ignacchiti), Vergara, Sersanti (38’ s.t. Sampirisi), Portanova (25’ s.t. Cigarini), Gondo (25’ s.t. Vido). All. Viali.

Informazioni sull'autore del post