A10, incidente tra Celle Ligure e Albisola: 4 km di coda

Sulla A10 Genova-Savona, nel tratto compreso tra Celle Ligure e Albisola in direzione Ventimiglia, si registrano 4 km di coda per ripristino incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante che ha perso il carico nella galleria Faraggiana. Il traffico defluisce su una corsia. Per chi viaggia verso Ventimiglia si consiglia di uscire a Celle Ligure, percorrere la viabilità esterna e rientrare in autostrada a Savona Vado. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.

