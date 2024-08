Genova, allerta arancione: le disposizioni del COC

In seguito alla dichiarazione di stato di allerta gialla e arancione per temporali sul territorio del Comune di Genova, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) si è riunito alle ore 15 di oggi per attivare le misure previste dal Piano di Protezione Civile per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.

L’allerta gialla sarà in vigore dalle ore 20:00 alle 23:59 di sabato 17 agosto, mentre l’allerta arancione scatterà dalle 00:00 alle 15:59 di domenica 18 agosto, seguita nuovamente da un’allerta gialla dalle 16:00 alle 17:59 dello stesso giorno. I cittadini sono invitati a seguire i comportamenti di autoprotezione indicati dalle autorità durante questi periodi.

Misure di sicurezza per l’allerta arancione

Per il periodo di allerta arancione, dalle 00:00 alle 15:59 di domenica 18 agosto, i cittadini dovranno prendere le seguenti precauzioni:

Prevenzione: Tenere a portata di mano una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile e una torcia elettrica.

Protezione: I proprietari di locali a piano strada dovranno proteggere gli ingressi con paratie o sacchi di sabbia, e chiudere porte di cantine, garage e seminterrati.

Veicoli: Spostare auto e moto in zone non soggette ad allagamenti.

Inoltre, i possessori di tagliandi Blu Area A, B, C, R e T e i residenti delle zone a rischio potranno parcheggiare gratuitamente in tutte le aree Blu Area a partire da tre ore prima dell’inizio dell’allerta e fino alle ore 12 del giorno successivo alla sua cessazione.

Limitare gli spostamenti

All’entrata in vigore dell’allerta, le autorità raccomandano di seguire costantemente le informazioni fornite dai canali ufficiali e di limitare gli spostamenti. È fondamentale evitare le zone soggette ad allagamenti, come sottopassi, argini di torrenti e ponti. Inoltre, è vietato accedere a cantine, garage e locali seminterrati durante l’allerta.

Chiusure e divieti

Per garantire la sicurezza, resteranno chiusi il Museo di Storia Naturale Doria, il Museo della Lanterna, varie biblioteche comunali e i centri civici di Staglieno e Buranello. Inoltre, saranno interdetti diversi sottopassi cittadini e vietati i mercati in alcune aree del centro.

Divieti di sosta con rimozione forzata saranno attuati su via Pontetti e via Percy Bysshe Shelley. Sarà vietato il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna.

Servizi AMT e monitoraggio

La metropolitana sarà operativa sull’intera tratta Brin-Brignole, con chiusure temporanee di alcuni accessi. Ascensori e sottopassi in zone critiche resteranno chiusi fino alla cessazione dell’allerta.

Per tutta la durata dell’allerta arancione, i principali corsi d’acqua della città saranno monitorati da 26 squadre della Polizia locale e da volontari della Protezione Civile.

I cittadini sono invitati a seguire costantemente le indicazioni fornite dalle autorità e a consultare il sito ufficiale www.allertaliguria.gov.it per aggiornamenti in tempo reale.

