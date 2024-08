Loano, due auto restano intrappolate nel passaggio a livello: treni nel caos

Posted on

Nel corso della seduta odierna, la Giunta Comunale, su proposta dell’assessore ai lavori Pubblici Pietro Piciocchi, ha approvato un Accordo Quadro di interventi urgenti non programmabili di manutenzione straordinaria pressi i cimiteri comunali per un importo di 1.200.000 euro suddiviso in due annualità. La cifra è stata stanziata per fare fronte anche a spese non […]