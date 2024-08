A10, auto si cappotta in galleria tra Pietra Ligure e Finale: 7 km di coda e un ferito

E’ di un ferito non grave il bilancio dell’incidente avvenuto oggi sulla A10 tra Pietra Ligure e Finale Ligure dove una Fiat Panda si è cappottata all’interno di una galleria per cause da determinare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici che hanno trasportato una ragazza al pronto soccorso del nosocomio pietrese in codice giallo. Presenti anche i vigili del fuoco e la Polstrada per i rilievi. Sul tratto si sono formati fino a 7 km di coda con ripercussioni anche sull’Aurelia.

