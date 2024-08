Meteo, allerta gialla sulla Liguria per temporali da Ponente a Levante dalla mezzanotte di venerdì

Posted on

Possibili disagi all'erogazione di acqua a Bussana a causa del crollo di un pezzo di strada in Via al Mare in corrispondenza di alcune tubature. La zona è stata immediatamente transennata. Si lavora per evitare danni alle tubature che possano arrecare disagi alla popolazione residente nella zona.