Il caldo non molla, ancora bollino giallo su Genova fino a sabato

Una collaborazione scientifico/culturale tra i Comuni di Genova e di Pontremoli, Sigeric Soc. Coop. per promuovere gli eventi culturali di punta delle due città, anche partendo dai legami comuni quali la valorizzazione del patrimonio librario, che per il 2023 vede Genova come Capitale Italiana del Libro, titolo per il quale il Comune di Pontremoli è […]