Genova, il bilancio della Municipale: 6 arresti nell’ultima settimana

È di sei arresti il bilancio dell’attività della Polizia Locale del Comune di Genova nell’ultima settimana. Oltre all’arresto per tentato omicidio di un uomo di nazionalità tunisina per i noti fatti di Sottoripa di sabato sera, mercoledì intorno alle 22, una pattuglia del Nucleo centro storico ha arrestato un trentenne di nazionalità marocchina, irregolare, per rapina ai danni di un turista. Un passante ha segnalato agli agenti la presenza di una persona sporca di sangue e di un presunto rapinatore trattenuto dai cittadini. Gli agenti sono giunti immediatamente in piazza inferiore di Pellicceria ed hanno arrestato l’uomo ricostruendo l’accaduto. È emerso che l’uomo avrebbe inizialmente tentato di sottrarre a un turista l’orologio, non riuscendo per la reazione del malcapitato. Quindi gli avrebbe strappato una collana tentando di ingoiarla, il monile è stato recuperato dalla Polizia Locale nel corso della colluttazione. Il turista ha riportato 7 giorni di prognosi. Allo straniero è stato notificato il decreto di espulsione emesso dall’Ufficio immigrazione.

Il pubblico ministero di turno ha chiesto la convalida dell’arresto al giudice, il quale ha accolto la richiesta convalidando l’arresto e ha deciso di applicare la misura cautelare del divieto di dimora a Genova e provincia.

Il pm di turno ha chiesto la convalida dell’arresto, che il giudice ha concesso decidendo di applicare la misura cautelare del divieto di dimora a Genova e provincia, anche per l’uomo tunisino fermato dagli agenti del Nucleo Antidegrado del Reparto Sicurezza Urbana, intervenuti nel pomeriggio di mercoledì scorso in Calata Vignoso su richiesta di un cittadino che aveva sorpreso l’uomo all’interno della sua automobile, dopo che aveva infranto un cristallo, e si era già impossessato di una borsa. Per lui anche una denuncia per ricettazione, in quanto trovato in possesso di un telefono risultato rubato, e per possesso di oggetto atto all’offesa.

Ancora “spaccate” di automobili di turisti nel mirino nella notte di venerdì, quando in via Rubattino gli agenti del Nucleo Centro Storico hanno fermato un uomo di nazionalità marocchina che insieme a un complice, riuscito a dileguarsi, è stato sorpreso in flagranza di furto con scasso ai danni di tre autovetture con targa estera. Anche in questo caso il pm di turno ha chiesto la convalida dell’arresto al giudice il quale ha accolto la richiesta convalidando l’arresto ed ha deciso di emettere la misura cautelare del divieto di dimora a Genova e provincia.

Senza sosta anche il contrasto agli stupefacenti. Giovedì nel corso dell’operazione Piazze Pulite è stato arrestato un uomo di nazionalità senegalese per spaccio di stupefacenti. L’uomo, notato per un atteggiamento sospetto, era passato indenne a un primo controllo in via di Prè, senza neanche una banconota nel portafoglio. Successivamente è stato notato ancora in vico Largo mentre si riforniva dai fori di un tubo di un’impalcatura, cedendo presumibilmente pezzi di crack. Nel corso del secondo controllo possedeva 220 euro in banconote di piccolo taglio e sono stati rinvenuti nel tubo dell’impalcatura 17,50 grammi di crack, già suddivisi in un centinaio di quadrelle. Il pm di turno ha chiesto la convalida dell’arresto al giudice, il quale ha convalidato l’arresto e ha deciso di emettere la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Venerdì scorso gli agenti del Gruppo operativo contrasto stupefacenti hanno arrestato un uomo di nazionalità italiana in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Tribunale di Genova. L’ordinanza era stata richiesta dal GOCS in aggravamento della precedente misura dell’obbligo di permanenza notturna presso la propria abitazione, che l’uomo aveva violato. Ottenuto il mandato per l’esecuzione, l’uomo è stato individuato e fermato a seguito di un appostamento nei pressi della sua abitazione, mentre stava per rientrare a casa, e condotto alla casa circondariale di Marassi.

Si precisa che tutti gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

La Polizia Locale ha eseguito controlli serrati anche sul fronte della sicurezza stradale: complessivamente sono 138 i veicoli controllati nel weekend, 70 i verbali elevati e 204 punti detratti, con 2 sequestri e 3 patenti ritirate. Infine da segnalare il provvidenziale, intorno alle ore 3:15, intervento della pattuglia Pegaso 41 del Reparto Sicurezza Stradale che, di ritorno da un’altra attività di servizio, ha intercettato sulla sopraelevata Aldo Moro in direzione levante, due veicoli che procedevano contromano.

I due veicoli, immatricolati in Italia, erano condotti da due uomini di nazionalità marocchina che con le rispettive mogli a bordo viaggiavano percorrendo la corsia a monte contromano. I due veicoli sono stati prontamente bloccati prima che potessero provocare incidenti, i conducenti sono stati sanzionati per guida contromano e le due patenti di guida (una italiana e una marocchina) sono state ritirate per essere trasmesse alla Prefettura. «Prosegue con la consueta professionalità e l’instancabile impegno l’attività di tutte le articolazioni della Polizia Locale, che ringrazio, a tutela della legalità e della sicurezza dei genovesi e dei turisti». Lo dichiara l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile Sergio Gambino.

Informazioni sull'autore del post