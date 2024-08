Settimana Fliscana: riprendendo con entusiasmo la tradizione dei Giochi dei Sestieri che dagli anni Sessanta

ai Novanta e oltre avevano fatto della Torta dei Fieschi il momento centrale di una serie di eventi a tema

storico-ludico – dal Palio Remiero alla Fiaccolata notturna sulla spiaggia tra Lavagna e Cavi, dai Palî d’Armi

e d’Arco al Torneo di calcio dei Sestieri al Gran Ballo Storico, quest’anno la rinnovata collaborazione con i

commercianti del CIV Centro Storico ha permesso di ripartire alla grande con Medioevo con Gusto. Dopo

quattro anni di stop, la manifestazione ha aperto degnamente una settimana fitta di eventi legati ai Sestieri e

alle tradizioni dei Fieschi. Il 10 agosto il Palio d’Armi, ieri il Palio d’Arco, oggi 12 agosto a San Salvatore

Medioevo nel Borgo, domani 13 agosto l’Annuncio delle Nozze a Lavagna e l’Addio do Fantin a San

Salvatore, mercoledì 14 la Torta dei Fieschi edizione numero 74.

Dopo la tragedia del Ponte Morandi il 14 agosto 2018 e l’emergenza Covid, la Torta dei Fieschi continua a

essere un punto di riferimento tra le tradizioni storiche del territorio e la sua vocazione di accoglienza in

chiave turistica ma non soltanto.

Più di sette decenni di vita, uno sfondo storico di grande prestigio, la geniale intuizione di un impianto

spettacolare e di coinvolgimento del pubblico – il gioco dei biglietti – unico nel suo genere: tutti

“ingredienti” che fanno della Torta un grande momento di festa in grado di interessare tutti: dagli

appassionati di storia e rievocazione agli ospiti che desiderano trascorrere una serata di svago in allegria in

una Lavagna illuminata e festosa. Buona Torta a tutti!!!

OPIZZO E BIANCA, 74 ANNI TRA STORIA E LEGGENDA

Giusto quindi ricordare che il 14 agosto, grazie all’impegno del Comune di Lavagna e dei Sestieri di Lavagna

si festeggia una rievocazione storica unica nel suo genere perché, accanto al corteo storico e allo spettacolo,

sempre molto ricco, di musiche, bandiere, danze e combattimenti antichi, a essere protagonista è il pubblico

con il gioco dell’anima gemella che serve a gustare una fetta dello squisito dolce: sette quintali di torta in

onore di Opizzo Fiesco, condottiero vissuto nel tredicesimo secolo, fratello maggiore del papa Innocenzo IV,

e della sua sposa senese Bianca de’ Bianchi, figura leggendaria ma che si ricollega alle alleanze economicopolitica dei Fieschi con i banchieri Bonsignori e Bramanzoni di Siena. Il gioco consiste nell’acquistare un

biglietto e cercare nella folla della sera del 14 agosto l’anima gemella, cioè chi ha il biglietto con lo stesso

nome stampata: alabarda, menestrello, torre e così via. Le coppie che si formano hanno diritto di ritirare un

pacchetto con due fette di torta da gustare insieme. Semplice e forse ingenuo, ai giorni nostri, ma anche

efficace visto che resiste da settant’anni a ogni moda, a ogni tecnologia e porta in piazza da cinque a

settemila persone ogni 14 agosto.

I CONTI: SARA E ALESSANDRO

Quest’anno il conte sarà un lavagnese di 31 anni, Alessandro Assalino. Laureato in scienze della

comunicazione, lavora nell’export department in Comer S.p.a come commerciale estero, mentre la contessa

Bianca è Sara Benassi, di 29 anni, laureata in Scienze dell’educazione e della formazione, attualmente

impegnata a Chiavari come educatrice presso il Nido d’Infanzia Mario Soracco.

Sara sfila nei Sestieri da quando ha sette anni e fa parte del gruppo di danza storica Le Gratie d’Amore: ha

seguito in parallelo la trafila nei Sestieri che l’ha portata a diventare contessa.

A sua volta Alessandro ha un passato nei Sestieri dove ha sfilato come torciaro e musico.

Sia Alessandro che Sara sono figli d’arte: la mamma del Conte ha sfilato nei Sestieri e nelle Gratie, così

come i genitori di Sara che sono tuttora tra le colonne del gruppo.

L’ANNUNCIO DELLE NOZZE

Come da tradizione, mentre a San Salvatore il 13 agosto si celebra la festa di addio al celibato del conte

Opizzo – l’Addio do Fantin – a Lavagna l’araldo del conte sfila nel centro storico per l’annuncio delle nozze:

un testo di grande impatto narrativo vergato anni fa dalla penna immaginifica di Elena Bono. “id es gran

torta, a mo’ di torre ardita, disquisita e candidissima” “dalle man di colei, che si è gridata…. tra le belle

donzelle, la più bella”. Ad accompagnare l’araldo, messer Guglielmo Bulgaro da Masserano, di nobile

famiglia alleata dei Fieschi, con musici e sbandieratori: momenti di spettacolo e di festa – previsti in piazza

della Libertà e piazza Marconi dalle 20,30 – in attesa del trasferimento a Cogorno per prendere parte al

banchetto di addio al celibato del conte.

IL PERCORSO DEL CORTEO

Dopo gli esperimenti degli anni scorsi si è deciso di confermare il percorso consueto del corteo storico dei

Sestieri che quest’anno quindi da piazza Marconi (discesa della scalinata della Basilica di Santo Stefano)

proseguirà per via Dante, via Nuova Italia, quindi svolterà da vico Ugo Bassi in piazza della Libertà (dove si

svolgerà un breve spettacolo in onore delle autorità affacciate dal balcone del palazzo comunale) quindi si

ripartirà per via Roma, ancora via Dante nella parte di Levante, via Tomaso Sanguineti, via Emanuele

Pessagno, quindi lo scenografico arrivo in piazza Vittorio Veneto e la salita sul palco della Torta.

IL DOLCE E IL GIOCO: RITORNO ALL’ANTICA RICETTA

E proprio la Torta, sette quintali di dolce squisito, confezionato dalla storica “Pasticceria Vedova

Romanengo” di via di Fossatello a Genova, sarà come sempre al centro dell’attenzione. Sia per il gioco – il

biglietto costa 2 euro e 50 e dà la possibilità a tutti di trovare l'”anima gemella” in piazza – sia per il dolce, da

73 anni tradizione irrinunciabile per lavagnesi e ospiti in questa notte di mezza estate. Con un attento lavoro

di recupero della ricetta tradizionale, la Torta è confezionata secondo i canoni che l’hanno resa negli anni

uno dei prodotti dolciari più apprezzati del panorama ligure.

NOTTE DI BIANCA

Terminato il tradizionale spettacolo e gioco della Torta, la musica di dj Francesco Fontes in piazza Vittorio

accompagnerà i festeggiamenti fino alle ore 1.00, per salutare il Ferragosto in allegria.

IL TRENO STORICO

Anche quest’anno Trenitalia e il Comune di Lavagna propongono l’esperienza del Treno Storico – un

“centoporte” degli Anni Trenta che partirà da Brignole alle 18.56 e arriverà a Lavagna alle 20.05 osservando

le fermate di Sturla, Quarto, Quinto, Nervi, Bogliasco, Pieve, Sori, Recco, Camogli, Santa Margherita,

Rapallo, Zoagli e Chiavari. Il ritorno alle 0.31 da Lavagna con arrivo a Brignole all’1.40.

IN VOLO SULLA TORTA

L’edizione 2024 della Torta dei Fieschi e i momenti clou del corteo storico e dello spettacolo sul palco

saranno seguiti passo passo dai droni della Cooperativa Sociale Il Volo di Carasco (presidente Gianni Taggio

371-4826560, direttore esecutivo Davide Dapretto 347-3595737. “La Cooperativa Il volo – spiegano Taggio

e Dapretto – è la prima realtà italiana di droni nel settore sociale, che combina tecnologia e missione sociale.

Il nostro obiettivo è creare lavoro qualificato per persone svantaggiate, salvaguardando il bene comune. In

prima linea, supportiamo persone ricoverate e bambini, offrendo loro servizi innovativi e terapeutici”. I droni

utilizzati la sera del 14 agosto, condotti da piloti qualificati e muniti di tutte le autorizzazioni di legge,

serviranno in caso di necessità anche di supporto al dispositivo di sicurezza della festa. Oltre a fornire

immagini e videoriprese della Torta dei Fieschi da un punto di vista inedito e molto suggestivo.

CHE TEMPO FA? IL METEO E LA TORTA

Grazie a un innovativo servizio promozionale offerto dalla concessionaria di pubblicità Manzoni, da ieri chi

scarica l’app di Il Meteo.it e clicca per conoscere le previsioni meteo su Lavagna per i prossimi giorni, viene

indirizzato a una pagina che oltre a dare indicazioni puntuali sul clima – a proposito, sole e caldo senza

soluzione di continuità almeno fino a Ferragosto e oltre – offre info e immagini sulla Torta dei Fieschi 2024!

GLI ALTRI OSPITI

Tanti gli amici che tornano a farci visita e a sfilare nel sontuoso corteo storico del 14 agosto: i giocolierigiullari-sputafuoco Iannà Tampé di Borghetto Borbera, il Gruppo Storico Sestrese di Sestri Ponente, la Corte

Fieschi di Casella-Vallescrivia, il Gruppo Storico Fieschi di Roccatagliata di Neirone, le Carole di San

Martino di Villastellone (Torino), l’Ordine del Gheppio di Rocchetta di Cairo (Savona).

