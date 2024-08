Arenzano, lascia la borsa sull’auto per riconsegnare il carrello: le aprono l’auto e le trafugano la borsa

Posted on

Savona. Un bengalese 31enne è stato fermato dai Vigili Urbani a Savona. Era la vedetta dei “colleghi” venditori ambulanti che aspettano soprattutto i croceristi nella zona della Darsena e via Paleocapa per proporre le loro mercanzie su banchetti di cartone improvvisati. Lui se ne stava ad attendere e nel momento in cui una pattuglia delle […]