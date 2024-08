Posted on

Alassio. Stava lavorando ieri pomeriggio nel suo terreno nella zona di via Rangè ad Alassio quando è scivolato ed è caduto in una fascia compiendo un volo di circa 5 metri. Soccorso è stato trasportato in codice rosso al Santa Corona per un sospetto trauma spinale.