Favale di Malvaro (GE): finisce in una scarpata con la moto: grave 28enne

Dopo le prime anticipazioni su alcuni dei grandi nomi attesi a Sestri Levante dal 7 al 12 maggio prossimi, il Riviera International Film Festival apre oggi la biglietteria per assistere alle esclusive masterclass, ai talk e panel gratuiti e alle decine di film, documentari e corti, in concorso e non, fra i quali non mancheranno le anteprime […]