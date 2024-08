Regione Liguria, assessore Sartori su finanziamento Comuni per manifestazioni storiche: “Finanziamento benefico alla destagionalizzazione”

“Un finanziamento a beneficio della destagionalizzazione per fare sì che la Liguria, e l’entroterra in particolare, sia particolarmente appetibile anche nei mesi al di fuori della classica stagione turistica. Tutto questo a beneficio delle strutture ricettive e di chi lavora nel settore turistico che avrà la possibilità, grazie anche ai bonus del Patto del Lavoro nel Turismo, di ottenere contratti di lavoro sempre più stabili. Fondamentale fare network tra Regione, enti locali e strutture private”. Così l’assessore regionale al Turismo commenta l’erogazione da parte della Regione di oltre 176 mila euro per sostenere i Comuni liguri nell’organizzazione di manifestazioni storiche e tradizionali che si svolgono da oltre 25 anni e che si tengono nel periodo compreso tra il primo settembre e il 30 novembre. Le domande presentate alla Regione sono state 45, tutte accolte. L’elenco dei contributi erogati ai vari enti e delle manifestazioni beneficiarie è disponibile sul sito della Regione.

