La Spezia, 6 milioni dal PNRR per bonifiche ambientali

Via libera di Regione Liguria all’Accordo con il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e i Comuni di Santo Stefano Magra e della Spezia per il finanziamento con risorse del PNRR per circa 6 milioni e mezzo di euro (6.471.523,17) della progettazione ed esecuzione dell’intervento di bonifica e ripristino ambientale di 15mila metri quadrati dell’ex raffineria IP alla Spezia e di 6 milioni di euro destinati alla bonifica dell’ex Sicam di Santo Stefano Magra, con la messa in sicurezza permanente dei 30mila metri quadrati del sito.

