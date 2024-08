Caldo e afa, domenica bollino rosso a Genova

Si aggrava l’ondata di caldo in Liguria. Sarà domenica la giornata “infernale” per la nostra regione con temperature che sfioreranno i 40° e l’allerta rossa lanciata per tutta le giornata dell’11 agosto. Oggi e domani il bollino è arancione ma domenica si raggiungerà l’allerta massima.

