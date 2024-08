Bolkenstein, Vaccarezza (FI): “Solo l’Italia ha utilizzato la visione più restrittiva e distorta della direttiva”

“La Direttiva Bolkenstein è la direttiva dell’Unione Europea 2006/123/CE. Il giorno in cui fu approvata, 18 anni fa, segnò l’inizio di una vera e propria odissea per i balneari italiani”. Lo afferma in una nota, Angelo Vaccarezza: “Solo dei nostri, badate bene, perché in tutti gli altri Stati, il settore balneare ha potuto godere del recepimento della direttiva con declinazioni differenti da parte del proprio Governo”.

“Solo l’Italia ha utilizzato la visione più restrittiva e distorta della Direttiva senza tener conto della realtà orografica del nostro paese e delle trentamila aziende coinvolte dall’applicazione errata di questo provvedimento verranno penalizzate per non dire cancellate La corretta applicazione della Direttiva negli anni è stata, da parte mia, oggetto di tante battaglie a difesa dei diritti del comparto”.

“Nonostante ad esempio sia stata chiarita per il nostro Paese la non scarsità del bene, requisito imprescindibile per l’applicazione della Bolkestein, pare che nessuno ne voglia tener conto. Così come allo stesso modo, è emerso dalle parole di Fritz Bolkestein, con cui ho avuto il piacere di confrontarmi durante l’incontro organizzato a Roma da Donne da Mare, Base Balneare, le nostre coste siano un bene e non un servizio e quindi non rientrino in una direttiva servizi”.

“Ancora oggi, il destino delle decine di migliaia di famiglie che nel settore balneare lavorano, che nel comparto hanno deciso di fare azienda, è incerto e pieno di incognite. Le imprese balneari sono di chi le ha create, di chi ha investito sogni, tempo, risorse economiche, perché ci ha creduto”.

“Non posso pensare, non voglio credere che un’applicazione miope di una direttiva europea possa in un sol colpo cancellare speranze, progetti, impresa, futuro.

Governo, se ci sei, fatti sentire Partiti, ed in modo particolare quelli del centrodestra, su cui i balneari italiani hanno piu’ volte riposto la loro fiducia, e’ l’ora di mantenere gli impegni presi, per non tradire ancora una volta tante piccole aziende familiari, che a seguito di un affidamento legittimo, rappresentano da oltre un secolo il biglietto da visita ed il motore economico del Bel Paese”.

