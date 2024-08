Bolkestein, Bozzano: “Il Governo dia direttive oggettive, omogenee e inderogabili a tutti i Comuni altrimenti è il caos”

“Il tema delle concessioni demaniali è un tema importantissimo che è necessario disciplinare nel minor tempo possibile non solo per quanto riguarda le direttive attinenti alla Bolkestein ma a tutte le questioni attinenti il demanio marittimo attualmente non disciplinate”. Lo afferma in una nota Alessandro Bozzano, consigliere regionale di maggioranza nel giorno dello sciopero dei balneari che ha avuto adesioni vicine al 100%. “Ci sono, per esempio, a Varazze, immobili come il Nautilus o altri immobili demaniali marittimi che attendono soluzioni che non possono fornire i Comuni. Ciò che evidenzio è che le gare, qualora di facessero, la cui disciplina deve essere demandata al Governo il quale dovrà dare direttive oggettive comuni omogenee per tutte le Amministrazioni Comunali per evitare che ogni ente agisca in mondo autonomo creando confusione, visto che la proprietà dei beni demaniali è dello Stato ed è quindi necessario che sia lo Stato stesso a dettare principi generali comuni e inderogabili”, conclude Bozzano.

