Busalla, anziano di 81 anni muore alla guida dell’auto per un malore

Posted on

In vista delle manifestazioni “No Green Pass” previste per sabato non saranno previste a Genova zone vietate. In caso di cortei dovranno essere trovati percorsi alternativi rispetto a quelli precedenti per non danneggiare le attività economiche. Lo ha deciso il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts