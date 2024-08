Sanremo, a fuoco due auto: intervento dei vigili del fuoco

Paura a Sanremo dove due auto sono andate a fuoco per cause da accertare. a prendere fuoco è stato il vano motore di un’auto poi le fiamme si sono propagate ad un altro veicolo parcheggiato. I vigili del fuoco hanno spento il rogo, fortunatamente non si segnalano feriti o vittime.

