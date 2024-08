Genova, ricercato da 12 anni arrestato lunedì notte

Un 33enne ricercato da 14 anni è stato arrestato lunedì scorso dalla Polizia. È stato trovato intorno alle 03:30 di lunedì notte, durante un normale controllo del territorio dalla volante dell’U.P.G. L’uomo si trovava in auto con un amico in Via Prà, privo di documenti e senza dimora.

Dopo essere stato fermato, a seguito di accertamenti in banca dati, il 33enne è risultato destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti di 2 anni, 8 mesi e 20 giorni. L’ordine di custodia cautelare in carcere era stato emesso dal tribunale di Milano dodici anni fa.

Per tale motivo è stato portato presso la Casa Circondariale di Genova Marassi.

