Grave incidente la notte scorsa a Celle Ligure dove un uomo di 50 anni alla guida della propria auto è finito nel greto del torrente in Via Sanda dopo aver compiuto un volo di almeno 10 metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, la Polstrada. La vittima è stata estratta dalle lamiere e trasferito in codice rosso al San Paolo di Savona. Da ricostruire le cause e la dinamica del fatto.

Informazioni sull'autore del post