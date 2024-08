Villanove d’Albenga, aggredito a colpi di cutter: indagini in corso

“Verso le 3.45 circa, il mio migliore amico è stato aggredito da un uomo che ha tentato di entrare in casa sua, in Regione Garbaroni (Villanova d’Albenga). L’aggressore indossava una giacca, dei pantaloni lunghi, un cappellino di lana e portava uno zaino sulle spalle. È armato, gira con un cutter“. Sulla base di questa segnalazione arrivata sui social sono iniziate le indagini per risalire all’identità dell’aggressore da parte dei Carabinieri. La vittima è stata ferita e trasportata in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.

