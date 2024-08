Genova, motociclista grave al San Martino: chiusa Via Capolungo

E’ stata chiusa fino a questa mattina alle 5 Chiusa via Capolungo nel quartiere genovese di Nervi a causa di un incidente che ha visto coinvolto un motociclista trasportato in gravi condizioni al San Martino di Genova per cause da accertare. Sul posto, oltre ai soccorsi medici hanno operato anche gli agenti della Municipale.

