Ceriale, il temporale cancella il concerto di Gigi D’Alessio: dopo cinque canzoni, stop

“Ho visto il vostro amore incommensurabile, avete cantato sotto la pioggia, ma purtroppo per problemi tecnici e maltempo è saltato l’impianto e non è stato possibile procedere. Mi dispiace tantissimo e spero di rivedervi presto. Un saluto particolare a tutti i ragazzi in carrozzina sotto il palco a cantare con me sotto la pioggia. Vi mando un grande abbraccio”. Con queste parole scritte sui social, Gigi D’Alessio ha ringraziato il pubblico di Ceriale per l’affetto tributatogli ieri sera in occasione del concerto tenuto in Piazza Della Vittoria interrotto dopo 5 canzoni a causa di un forte temporale. La data non verrà recuperato.

