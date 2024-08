Posted on

Intervento dei vigili del fuoco la scorsa notte a Vallecrosia per una lavanderia andata a fuoco per cause da accertare. Distrutti dalle fiamme una parte dei macchinari presenti. Fortunatamente non si registrano feriti o vittime, in corso le indagini per risalire alle cause del rogo.