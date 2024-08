Autofiori, cantieri rimossi fino al 9 settembre

Posted on

E’ stato ricoverato in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure, l’uomo di 70 anni che questa mattina è stato coinvolto in un incidente sull’Aurelia a Santo Stefano al Mare alla guida della sua moto per motivi da accertare. Sul posto sono tempestivamente giunti i soccorsi medici e l’elisoccorso che ha trasportato la vittima […]