Genova, scoppia tubatura dell’acqua in Via Multedo: disagi per centinaia di cittadini

Scoppia una tubatura dell’acqua in Via Multedo nel quartiere genovese di Sestri Ponente ed è caos traffico. La strada è completamente allagata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Municipale e i tecnici IREN per la riparazione del guasto. L’erogazione idrica è stata sospesa in via Multedo, via Merano, via Case Libertas, via Sant’Alberto, via della Resurrezione, viale Villa Chiesa, via Picco, via Castagnevizza, viale Villa Gavotti. Il ripristino della regolarità del servizio è previsto entro la serata

