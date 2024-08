Caldo, ieri in Liguria la giornata più rovente di tutta l’estate

Posted on

Un farmaco in grado di bloccare la perdita di osso e favorire la formazione di uno nuovo e “giovane”: la ASL3 genovese è la prima azienda sanitaria in Italia a utilizzarlo per prevenire le fratture osteoporotiche nelle donne più a rischio. Un trattamento innovativo che conferma l’eccellenza rappresentata dagli specialisti genovesi anche nella ricerca scientifica: […]