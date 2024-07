Regione Liguria, partito in provincia di Savona il progetto: SpoTIncontro

E’ partito in provincia di Savona il progetto “SporTIncontro”, promosso dal Centro Regionale Libertas Liguria di Savona e finanziato dalla Regione Liguria nell’ambito del bando per la realizzazione di progetti che promuovano i valori educativi dello sport.

Il progetto promuove lo sport come attività che favorisce la socializzazione, l’inclusione sociale, l’assunzione di stili di vita più sani: stare insieme facendo movimento al chiuso o all’aria aperta, senza distinguere tra persone con e senza disabilità, giovani e meno giovani, persone in perfetta forma fisica oppure sedentarie. Prevede una serie di attività sportive – hockey su prato, karate, pallapugno, football americano, pallacanestro, giochi tradizionali, danza – non agonistiche, aperte a tutti e gratuite, che si svolgeranno in diverse località della provincia a partire da settembre. Il progetto infatti vede l’adesione di 6 ASD o SSD di tutta la provincia: l’ASD Pippo Vagabondo di Cairo Montenotte, l’ASD Senkay Karate delle Albissole di Albissola Marina, l’ASD Come una volta di Albissola Marina, la SSD Pirates di Savona, l’ASD La Fortezza di Savona e l’ASD Style Dance by D.E.F. di Millesimo. Pubblico target sono bambini, ragazzi e over 65 che non svolgono attività fisica regolare.

Per ciascun gruppo di beneficiari, sono previsti inoltre incontri formativi sui benefici dello sport e dell’attività fisica sulla salute e le relazioni sociali e per la promozione di stili di vita sani anche attraverso un’alimentazione corretta.

Il progetto è pensato specificatamente per favorire la socializzazione: tutti gli sport e le attività proposte si praticano in squadra o, come nel caso della danza, in coppia; inoltre gli iscritti alle associazioni e società sportive verranno coinvolti nelle attività per introdurre le varie discipline ai beneficiari del progetto, nell’ottica dell’apprendimento tra pari. Verranno privilegiati gli aspetti pratici e la sperimentazione sul campo, dando modo ai partecipanti di interagire, mettersi in gioco e socializzare.

Verranno infine proposte serate conviviali e uscite di gruppo per valorizzare al massimo la valenza sociale dello sport.

Afferma il presidente del Centro Regionale Libertas Liguria Roberto Pizzorno: “Un progetto importante che intende da una parte coinvolgere i ragazzi che non praticano sport e dall’altra l’inclusione, progetto che la Libertas porta avanti da anni, senza dimenticare la terza età. Su questo il progetto prevede un corso per over 65 di attività motoria e finalizzata alla salute ed il benessere fisico”.

L’iniziativa si avvale del Patrocinio e del sostegno di Regione Liguria e del patrocinio dei comuni di Alassio, Savona, Cairo Montenotte, Albissola Marina e Albisola Superiore e della Provincia di Savona.

Informazioni sull'autore del post