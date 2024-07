Aperte le iscrizioni al Trek natualistico -rievocativo “Ottobre 1944”

Posted on

Savona. Ripartire. L’ordine non ha la sumatura dell’imperativo categorico kantiano ma può essere catalogato come la password in grado di riavviare il cammino del Savona dopo lo scivolone di Gavorrano. E se il “processo” al portiere Prisco si è chiuso con il rinvio a giudizio in attesa del pronto riscatto c’è da dire che il […]