Sanità , intramoenia dirigenti: le puntualizzazioni di Regione Liguria dopo il pronunciamento della corte costituzionale

In merito al pronunciamento della Corte costituzionale nella sentenza n. 153 del 2024, relativa all’art. 47 della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2023, n. 20, si puntualizza quanto segue.

“Prendendo atto del pronunciamento della Corte riguardo al comma 1, Regione Liguria evidenzia come la norma sia nata da una necessità acuita dopo il periodo Covid per l’abbattimento delle liste d’attesa: tale iniziativa si è mossa dalla necessità di un contesto particolare e temporaneo. Giova evidenziare anche che le censure di incostituzionalità rivolte al comma 2 dello stesso art. 47 della legge della Regione Liguria n. 20 del 2023 non sono state ritenute tali dalla stessa Corte. In altre parole il comma 2 è in linea con la normativa ALPI (attività libero professionale intramuraria). In questo senso Regione Liguria è stata anticipatoria di quanto adottato dal recente decreto 73 del 7 giugno 2024 sulle liste d’attesa convertito in legge il 24 luglio scorso che auspica l’acquisizione di prestazioni in regime libero professionale intramoenia orientata all’abbattimento delle stesse liste”.

