Dal primo agosto entra in funzione il nuovo numero del call center CUP Liguria 010 5383400. Il passaggio al nuovo numero contribuirà ad alleggerire i costi per il sistema sanitario con un risparmio di circa 2 milioni di euro all’anno. I servizi di prenotazione sono stati potenziati per permettere di prenotare in modo sicuro e veloce visite ed esami sulla piattaforma Salute Simplex, che unisce tutti i servizi della sanità ligure