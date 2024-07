E’ stato ricoverato in gravi condizioni al Santa Corona di Pietra Ligure il ragazzo di 17 anni vittima di un incidente stradale avvenuto a S.Lorenzo al Mare sulla Via Aurelia. Il giovane che viaggiava a bordo della sua moto si è schiantato contro un’auto sull’Aurelia per cause da determinare. La vittima è stata trasportata in codice rosso con l’elicottero al Santa Corona di Pietra Ligure.

