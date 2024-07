Rossiglione, Chiusa la statale per Ovada

Come annunciato, a partire da stanotte la strada statale 456 del Turchino resterà chiusa per cinque giorni per i lavori alla linea ferroviaria ed abbiamo ottenuto che questi si concentrino solo nelle ore notturn e. Verranno garantite navette “spola” che collegano Rossigliore a Ovada ed a Campo Ligure: quella in partenza alle 5.27 partirà direttamente da Rossiglione, quella delle 6.32 per Genova e delle 6.31 per Acqui vedranno il proprio transito garantito all’orario previsto e permetterà i collegamenti con gli altri due Comuni, in direzione nord e sud. La navetta delle 4.42 partirà circa 8/10 minuti dopo da Rossiglione.

Informazioni sull'autore del post