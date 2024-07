Caldo, oggi a Genova e Savona bollino arancione

Caldo senza tregua in Liguria. Il ministero della Salute ha emesso bollino arancione per la giornata di oggi a Genova e Savona. Martedì invece si tornerà al bollino giallo, mercoledì nuova impennata delle temperature e bollino che diventerà nuovamente arancione a quel punto saranno complessivamente 5 i giorni consecutivi di allerta caldo diramati per il capoluogo ligure.

Informazioni sull'autore del post