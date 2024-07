Lerici, ha un malore mentre nuota: muore ragazzo di 28 anni

Posted on

Roma. E’ appena cominciato al Mise di Roma, il ministero dello sviluppo economico, il vertice tra sindacati, Tirreno Power e il governo per fare il punto sulla vicenda dei licenziamenti dei 186 lavoratori, annunciati nei giorni scorsi e per verificare se esistono le condizioni per ammortizzatori sociali conservativi, in primo luogo la cassa in deroga. […]