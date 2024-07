Pieve Ligure – Quintali di Paella e Sangria per questo lungo fine settimana: da venerdì a domenica sera tutti in piazza a Pieve Alta

Come ogni anno, luglio è il momento della grandiosa Sagra della Paella e Sangria a Pieve Ligure.

Il lungo fine settimana da venerdì a domenica sera vedrà impegnata la forza del volontariato dell’intera cittadina, che mette in campo giovani, giovanissimi e meno giovani per dare una mano nell’evento più dirompente dell’anno.

Quintali di muscoli, gamberi, pollo, riso, frutta e vino stanno per essere lavorati nelle cucine della Società di Mutuo Soccorso di Pieve Alta, con l’intervento di Sindaca, Giunta, Consiglieri, Pro Loco, Associazioni e semplici Cittadini e Cittadine di tutte le età che desiderano dare una mano.

Dalle 19.00 in poi, per tutte le tre serate, la navetta dalla stazione di Pieve Ligure bassa porterà in piazza San Michele i turisti e i visitatori, (la via Roma resta chiusa al traffico tranne che per i residenti e le emergenze), mentre dalle 21 “Les Crikò” accompagneranno tutti con la loro musica effervescente.

Ricordiamo che la Sagra della Paella e Sangria è una delle poche sagre a rifiuto praticamente zero, in quanto tutti i rifiuti vengono riciclati, per confermare quel riconoscimento di Comune Riciclone che Pieve Ligure ha ottenuto in questo 2024.

