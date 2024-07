Chiavari, domenica sera appuntamento con la Silent disco

Una nuova Silent Disco per animare l’estate della Liguria, questa volta nel Tigullio. Domani, domenica 21 luglio, appuntamento a Chiavari sul Lungomare Esuli italiani d’Istria e Dalmazia dalle 22 all’1.30 di notte. Un’altra tappa all’insegna di musica e divertimento, dopo il successo ad Albissola Marina con oltre 800 partecipanti, organizzata dalla Regione Liguria in collaborazione con i Comuni ospitanti.

“La kermesse è stata molto apprezzata dai cittadini e dai turisti che hanno partecipato numerosi – ha detto il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana – Adesso tocca al Levante e dopo l’appuntamento di domani a Chiavari sarà la volta di Portovenere, con cui chiuderemo l’iniziativa. Eventi come questo sono una preziosa occasione di festa e socializzazione per tutti, cittadini e turisti, e danno modo di valorizzare ulteriormente la bellezza delle nostre città, borghi e paesi, sempre più attrattivi e ricchi di iniziative in grado di soddisfare ogni tipo di visitatore”.

“Siamo arrivati alla terza tappa di Silent Disco, che ha ottenuto un grande successo – ha aggiunto l’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori – siamo scuri che anche a Chiavari si registrerà una grande partecipazione per poi chiudere la settimana prossima nella bellissima location di Portovenere. La Liguria ha dimostrato di apprezzare eventi come questi che hanno anche l’obiettivo di valorizzare le bellezze del nostro territorio”.

La tappa finale della Silent Disco è in programma mercoledì 24 luglio a Porto Venere, in via Calata Doria (dalle 22 all’1 di notte).

Informazioni sull'autore del post