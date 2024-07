Genova, DRONE ARTIGIANALE E SENZA ASSICURAZIONE PRECIPITA SUL TETTO DELLA CHIESA DI BOCCADASSE, TURISTA RISCHIA SANZIONE DI 30 MILA EURO

Posted on

Albenga. Incidente poco fa sull’autostrada A10 tra Albenga e Andora in direzione Ventimiglia. Sul posto sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco e la Croce Bianca di Albenga che hanno trasportatola persona ferita in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure. Nel tratto si registrano code. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's […]