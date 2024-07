Cgil Liguria, raccolte 160 mila firme per il lavoro

Sono 4 milioni le firme raccolte dalla Cgil per i quattro referendum popolari sul lavoro. Di queste circa 160 mila sono state raccolte in Liguria di cui 90 mila Genova, 25 mila a Savona, 24 mila a La Spezia, 10 mila a Imperia e 11 mila online (di cui 6 mila a Genova). “La campagna di raccolta firme promossa dalla Cgil a sostegno dei referendum che riguardano la tutela dei diritti di lavoratrici e lavoratori per un lavoro stabile, dignitoso, tutelato e sicuro si è conclusa con un risultato straordinario: abbiamo raccolto 160 mila firme su moduli vidimati dalla Corte D’Appello di Genova e certificate dai Comuni di residenza dei firmatari – così Maurizio Calà Segretario Generale Cgil Liguria commenta l’esito della raccolta firme per la campagna referendaria sul lavoro – In poco più di un mese e mezzo, oltre ai posti di lavoro, abbiamo organizzato centinaia di banchetti nei principali luoghi di aggregazione e incontrato migliaia persone; abbiamo riscontrato un senso diffuso di solidarietà generazionale di chi ha combattuto per ottenere quei diritti che oggi sono messi in discussione e che sono oggetto dei referendum. Dobbiamo difendere l’integrità del paese e diritti universali come la sanità, che sono tra le questioni maggiormente rappresentate da coloro che hanno firmato per i referendum sul lavoro. Ora il nostro impegno nel difendere l’Italia unica e indivisibile deve proseguire anche contro quest’attacco alla Costituzione determinato dalla scellerata riforma sull’autonomia differenziata”.

