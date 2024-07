Calcio, Genoa: fissate le prime amichevoli estive

Ultima sessione genovese incentrata su circuiti e potenziamento in palestra. Squadra pronta per la pre-season in Val di Fassa. Delegazione di una cinquantina di persone tra dirigenti, tecnici, giocatori e staff. Ritorno alla base dopo le prime tre amichevoli estive. Sul sito ufficiale i biglietti per le amichevoli con Fassa Calcio e Mantova. In Trentino cambio della guardia tra 1° e 2° turno per il Genoa Mountain Camp. Tra una decina di giorni chiudono le prelazioni per rinnovare gli abbonamenti che stanno volando. Ticket Office aperto 7 giorni su 7.

