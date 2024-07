Lavagna, barca a vela di 10 metri naufraga tra i bagnati: nessun ferito

Una barca a vela di dieci metri con il motore in avaria e con difficoltà di manovra a vela a causa del vento si è arenata sulla spiaggia in mezzo ai bagnanti. Sul posto sono intervenuti la capitaneria di porto, i vigili del fuoco e i soccorsi medici che hanno medicato lo skipper. L’imbarcazione verrà messa in sicurezza per evitare la fuoriuscita di olio e carburante.

