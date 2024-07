Albisola, incontro SAT-Comune: nuove modalità di raccolta carta e cartone

Incontro operativo, di confronto e di condivisione fra l’amministrazione comunale di Albisola Superiore e il gestore del servizio rifiuti SAT. Alla riunione hanno partecipato il Presidente Massimo Zunino, il Direttore Tecnico Sergio Poggio e il Responsabile di Zona Mirko Biale per la Società, il Sindaco, la Giunta comunale e gli uffici competenti per il Comune di Albisola Superiore.

I temi trattati sono stati la raccolta differenziata, lo spazzamento e il lavaggio strade. L’incontro con SAT è stato richiesto dall’Amministrazione albisolese per stilare un primo bilancio sulla qualità del servizio insieme a tutte le figure apicali dell’Ente gestore.

“L’incontro ha consentito di evidenziare alcune esigenze e criticità sul territorio albisolese – spiega l’assessore Sara Brizzo – che ha una dimensione molto estesa e caratteristiche piuttosto disomogenee. Si è posto l’accento sulla necessità di conciliare due diverse esigenze: da un lato mantenere elevate le percentuali di raccolta delle diverse frazioni di rifiuto differenziato, dall’altra incrementare il decoro urbano”.

“È noto a tutti – prosegue Brizzo -come questi obiettivi siano raggiungibili solo attraverso una stretta sinergia fra Comune, ente gestore (SAT) e cittadini. Per quanto riguarda i primi si è parlato della possibilità di variare l’orario di conferimento da parte degli stabilimenti balneari, di reintrodurre (o potenziare) la figura degli Eco – Vigili, della possibilità di migliorare la comunicazione rendendo più fruibile e puntuale l’attività del Call Center e, infine, di attivare una campagna comunicativa massiva finalizzata a promuovere il corretto conferimento dei rifiuti e pratiche virtuose”.

La Società SAT ha comunicato una nuova modalità nel conferimento della carta e del cartone. La raccolta effettuata sino ad ora all’interno di sacchetti codificati di materiale plastico non sarà più possibile perché COMIECO, il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, non permette più questa modalità in quanto non fa bene all’ambiente e la carta epurata della plastica può essere messa direttamente nel ciclo produttivo.

In considerazione di ciò il conferimento della carta dovrà essere effettuato come segue:- utilizzo dei sacchetti, già in possesso degli utenti, sino al loro esaurimento;- una volta esauriti i sacchetti, ritiro presso il Centro di Raccolta, di sacchetti di carta. Tale modalità sarà tuttavia provvisoria in vista di un futuro utilizzo di un mastello dedicato che il gestore SAT provvederà a distribuire in autunno.

“Continueranno le interlocuzioni e la collaborazione con il nuovo gestore – conclude Brizzo – , che ricordiamo essere gestore UNICO, come da affidamento del Consiglio provinciale dell’8 agosto del 2023 per il Servizio di gestione dei rifiuti per tutti i Comuni appartenenti al Bacino di Affidamento Provinciale (65 comuni). Ogni territorio ha proprie peculiarità ed esigenze e l’interesse dell’Amministrazione comunale è quello di assicurare una raccolta che sia efficace, ma anche efficiente, dal momento che ciò sarà in grado di produrre maggior decoro e minori costi per i cittadini”.