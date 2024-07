La Spezia, Dal Mimit 91 milioni di euro per lo sviluppo della nautica con San Lorenzo

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, in sinergia con San Lorenzo Spa e la sua controllata Bluegame Srl, hanno presentato un piano di investimenti per una cifra complessiva che supera i 91 milioni di euro per la realizzazione di un programma industriale nel settore della nautica italiana, che coinvolgerà anche i cantieri della Spezia.

Appresa la notizia il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara:

“Il progetto di sviluppo della nautica, con un investimento di 91 milioni di euro che coinvolgerà anche i cantieri spezzini, è una notizia accolta con entusiasmo dalla nostra città. Mi congratulo con Sanlorenzo Spa e la sua controllata Bluegame Srl per aver creduto in questo progetto, volto a innovare e valorizzare il settore, e con il Governo per il concreto sostegno a questo piano di investimenti.

Il programma prevede lo sviluppo di tecnologie che ridurranno l’impatto ambientale, aumenteranno la capacità produttiva e creeranno nuovi posti di lavoro. Ancora una volta, una realtà leader della nautica nel nostro territorio si dimostra all’avanguardia, portando avanti progetti ecologici e tecnologici con benefici occupazionali ed economici, e promuovendo il prestigio della nostra città.

Le aziende continuano a investire alla Spezia, e per questo l’Amministrazione si impegna sempre di più nel progetto del Miglio Blu, volto a creare una rete tra le imprese del settore, migliorare le infrastrutture e collegare le aziende con il Campus Universitario e la formazione professionale: un polo formativo che prepara ogni anno studenti pronti a entrare nel settore con corsi d’eccellenza unici in Italia.

La Spezia gioca un ruolo attivo nel supportare queste realtà, e notizie come questa ci spronano a fare sempre di più. Significa che stiamo percorrendo la strada giusta: le imprese crescono, investono e generano opportunità occupazionali, contribuendo alla crescita economica della città, molti tra i nostri obiettivi di sviluppo del territorio”.

