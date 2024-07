Calcio, Sampdoria: 2000 abbonamenti in una giornata

In ogni angolo della città e con una gran voglia di tornare allo stadio. Al primo giorno di vendita in prelazione sono stati infatti rinnovati oltre 2.000 abbonamenti: un risultato straordinario che conferma ancora una volta l’entusiasmo travolgente della Sampdoria.

Molto bene la vendita online: oltre 1.800 tessere sono state infatti acquistate attraverso il circuito Ticketone. Modalità che permette di evitare code ma soprattutto di poter dilazionare in 3 rate il costo dell’abbonamento grazie ai servizi offerti da PayPal o Klarna. Buon afflusso anche all’ufficio biglietteria della Tribuna del “Ferraris”, dove circa 200 tifosi si sono recati immediatamente dopo il lancio ufficiale per confermare il proprio posto allo stadio anche per la stagione sportiva 2024/25.

