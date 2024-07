Infortunio sul lavoro nell’area del Palasport: Pezzoli (Fillea CGIL) “basta subappalti senza regole in edilizia”

“Basta subappalti senza regole in edilizia: e’ giunto il momento di dire basta” così Federico Pezzoli Segretario Generale Fillea Cgil Genova e Liguria commenta la notizia dell’infortunio ai danni di un lavoratore edile impiegato in un subappalto nella riqualificazione del nuovo Palasport di Genova. Dalle prime notizie parrebbe che l’azienda in questione fosse già stata segnalata per l’inosservanza delle norme attinenti la sicurezza sul lavoro “siamo di fronte all’ennesimo infortunio sul lavoro che non ha scusanti e che anzi ha l’aggravante di essersi verificato in un cantiere pubblico – conclude il sindacalista – siamo all’apice di un situazione che non può e non deve più essere tollerata.

