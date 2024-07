Liguria, nel 2023 il tasso di occupazione è al 72,2%

Nel 2023 in Liguria la crescita del tasso di occupazione (pari al 72,2%) rispetto al periodo pre Covid è stata la più alta in Italia, con parallela diminuzione dei Neet, ossia giovani che non studiano e non lavorano, come segnalato dal Report “Liguria 2030” di The European House – Ambrosetti. A incidere su questi dati sono state anche le politiche regionali del lavoro, come Gol, il programma ministeriale di cui la Liguria è una delle regioni più virtuose d’Italia, raggiungendo, al 31 maggio, quota 43.200 utenti presi in carico con oltre 38mila già inseriti in percorsi di politica attiva e oltre 14.700 iscritti ad un corso di formazione