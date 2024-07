Sanità, tre conferme e una novità per i dipartimenti interaziendali regionali liguri

Tre conferme e una novità per i dipartimenti interaziendali regionali liguri (DIAR).

Su proposta dell’assessore alla Sanità Angelo Gratarola e recependo la proposta di A.Li.Sa. è stato attribuito a Barbara Rebesco, già Direttore S.C. Politiche del Farmaco, Dispositivi Medici, Protesica ed Integrativa di Alisa, le funzioni di coordinamento e d’indirizzo del nuovo Dipartimento Interaziendale Regionale Farmaceutico.

Il nuovo DIAR, previsto nell’ambito delle azioni per efficientare il sistema sanitario ligure assieme al miglioramento delle liste d’attesa, ha come obiettivo il monitoraggio della spesa e dei consumi di farmaci in Liguria, per raggiungere un livello più alto di efficienza e di appropriatezza.

Con lo stesso provvedimento di Giunta, dal quale non derivano oneri a carico del bilancio regionale, è stato confermato Giorgio Ardizzone al coordinamento del DIAR ‘Emergenza Urgenza’, Paolo Pronzato al coordinamento del DIAR ‘Oncoematologia’ e Carlo Serrati al DIAR ‘Neuroscienze e Riabilitazione’.

“Abbiamo ritenuto necessario istituire questo nuovo Dipartimento – spiega l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola – perché il farmaco rappresenta una delle voci di spesa più importanti del mondo sanitario dopo quella del personale. Questo DIAR nasce dunque con la necessità di coordinare l’impiego dei farmaci e dei dispositivi a vario livello sia sul territorio ma anche negli ospedali, di monitorizzarne la spesa e di raccogliere le indicazioni in tal senso attraverso l’interazione tra DIAR, i professionisti negli ospedali ma anche i prescrittori. L’obiettivo è da un lato garantire la miglior scelta possibile, dall’altro tutelare l’aspetto economico che non è secondario”.

I DIAR sono strumenti organizzativi di Alisa per la programmazione, l’integrazione dei livelli di assistenza e delle attività sanitarie e sociosanitarie, occasione di indirizzo, governo e confronto professionale. Rappresentano di fatto la risposta organizzativa per superare la frammentazione assistenziale e l’autoreferenzialità a favore della presa in carico globale del paziente, della continuità delle cure.

“I DIAR – conclude Angelo Gratarola – rappresentano senza dubbio uno strumento importante di supporto a Regione Liguria e ad Alisa, in qualità di componente scientifica e organizzativa per varie problematiche di ordine sanitario. Il rinnovo degli incarichi per quello onco-ematologico, quello relativo all’emergenza urgenza e quello delle neuroscienze rappresentano un segno di continuità per tre professionisti molto stimati e di grande profilo consolidando così reti che ci vedono tra le prime regioni italiane in termini di efficienza ed efficacia di intervento sul territorio”

Informazioni sull'autore del post