Posted on

Non poteva mancare il tradizionale “allarme bomba” al Festival di Sanremo. E’accaduto questa sera a Villa Nobel mentre era in corso la cena con i cantanti della kermesse. Per sicurezza la location è stata sfollata, bloccato il traffico in Via Cavallotti. I controlli di vigili del fuoco e Carabinieri non hanno dato esiti. “La chiamata […]