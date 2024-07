Finale, mascherato offriva palloncini ai bambini per farsi dare denaro: multato

Un soggetto già noto agli agenti del comando finalese, completamente con il volto coperto, offriva in maniera molto insistente palloncini ai bambini cercando di ottenere, in maniera altrettanto insistente, denaro dai genitori. Rintracciato e accompagnato al comando di Polizia Municipale gli è stata contestata la condotta particolarmente molesta verso i passanti a termini del Regolamento di Polizia urbana, che prevede una sanzione pecuniaria di 150 euro. Inoltre gli sono stati sequestrati i proventi dell’attività illecita e l’attrezzatura per metterla in atto, compreso il costume indossato e la maschera per il volto.

